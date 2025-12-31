Si è spento a 76 anni il giornalista Antonio Giovanni Mellone

È venuto a mancare all’età di 76 anni Antonio Giovanni Mellone, noto giornalista de ‘Il Giorno’. Laureato e apprezzato professionista, Mellone ha trascorso molti anni a Parma, dove ha consolidato un rapporto speciale con la comunità locale. La sua figura rimane un riferimento nel mondo del giornalismo e della cultura, lasciando un ricordo di integrità e competenza.

