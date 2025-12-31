Si è spento a 76 anni il giornalista Antonio Giovanni Mellone
È venuto a mancare all’età di 76 anni Antonio Giovanni Mellone, noto giornalista de ‘Il Giorno’. Laureato e apprezzato professionista, Mellone ha trascorso molti anni a Parma, dove ha consolidato un rapporto speciale con la comunità locale. La sua figura rimane un riferimento nel mondo del giornalismo e della cultura, lasciando un ricordo di integrità e competenza.
Si è spento all'età di 76 anni Antonio Giovanni Mellone, storico giornalista de ‘Il Giorno’, che ha vissuto per anni a Parma, sviluppando un forte legame con la nostra città. Giornalista professionista, nato a Maglie (Le) nel 1949 ha vissuto per oltre 40 anni tra Parma, Milano e Roma, senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Foggia, addio a Gianni Cocinelli: si è spento il 'Re dell'abbronzatura', aveva 76 anni
Leggi anche: Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club
Maria Sole Agnelli è morta addio alla sorella dell' avvocato Gianni e di Susanna | aveva 100 anni.
Cronaca - Storico cameriere - Si è spento a 50 anni - I funerali il 2 gennaio alla chiesa di San Giuseppe - facebook.com facebook
Lutto, si è spento a 82 anni Michele Dancelli: vinse una “storica” Milano-Sanremo e 11 tappe al Giro d’Italia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.