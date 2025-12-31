Si chiude in bellezza il 2025 di Leclerc | si è rotta la nave che lo doveva portare in Antartide
Il 2025 di Leclerc si conclude in modo inatteso: la nave destinata all’Antartide si è rotta, impedendogli di partire per il viaggio previsto. Un’esperienza che avrebbe rappresentato un distacco dalla Formula 1 e un’occasione per ricaricare le energie. Questa vicenda segna un finale diverso dalle aspettative, sottolineando come anche i piani più pensati possano subire imprevisti, lasciando comunque spazio a nuove opportunità.
Doveva essere il viaggio più lontano possibile dalla Formula 1, un modo estremo per chiudere un anno complicato e ricaricare le pile. Invece, anche il finale del 2025 ha riservato a Charles Leclerc un imprevisto. La vacanza in Antartide è saltata all’ultimo momento per un problema tecnico alla nave. Un epilogo amaro, perfettamente in linea con una stagione che non ha smesso di metterlo alla prova. Lo racconta FormulaPassion. Si è rotta la nave che doveva portare Leclerc in Antartide. Qualche giorno fa, il monegasco aveva infatti annunciato la decisione di viaggiare in Antartide per ricaricare le batterie nel posto – letteralmente – più lontano possibile da Maranello e da qualsiasi circuito di F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Antartide, un ghiacciaio si ritira 10 volte più in fretta: su Nature Geoscience lo studio che svela perché
Leggi anche: Juventus Under 17, il 2025 si chiude con 7 gol al Torino e il primo posto nel girone: il recap di metà stagione e i giocatori che si sono messi in mostra
F1 | Review fine stagione 2025, Charles Leclerc: l’unica nota mai stonata del Cavallino; F1 | Ferrari, Vasseur analizza il 2025 di Leclerc e Hamilton; I team principal votano i migliori dieci piloti del 2025: Leclerc fuori Top 5.
Charles Leclerc chiude il 2025 in un modo davvero beffardo: “Non aspettatevi fotografie” - Dopo aver fatto i conti con una Ferrari in palese difficoltà, il pilota è stato costretto ad annullare il viaggio programmato in Antartide per un'avaria ... fanpage.it
Leclerc, l'ultima beffa del 2025: salta il viaggio in Antartide con Alexandra. La promessa del monegasco - In un post Leclerc ha tracciato il bilancio della 2025, fissando gli obiettivi per il nuovo anno. sport.virgilio.it
Ferrari, Leclerc si promuove e Hamilton vuole dimenticare - Manca un solo gradino alla Ferrari per raggiungere la fine della sua faticosa salita compiuta in un 2025 fatto più di bassi che di acuti. tuttosport.com
La Sir chiude in bellezza il 2025 prendendosi la Final Four di Coppa Italia | Lube battura 3-1 #tuttoggi #Perugia #Sport | http://ow.ly/1HX6106srS5 - facebook.com facebook
Buongiorno Francesca Il Salotto Itinerante chiude l'anno in bellezza. Leggendoti mi sono ricordata della gonna rossa a pois bianchi di Minnie, anche lei icona della moda. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.