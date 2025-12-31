Il 2025 di Leclerc si conclude in modo inatteso: la nave destinata all’Antartide si è rotta, impedendogli di partire per il viaggio previsto. Un’esperienza che avrebbe rappresentato un distacco dalla Formula 1 e un’occasione per ricaricare le energie. Questa vicenda segna un finale diverso dalle aspettative, sottolineando come anche i piani più pensati possano subire imprevisti, lasciando comunque spazio a nuove opportunità.

Doveva essere il viaggio più lontano possibile dalla Formula 1, un modo estremo per chiudere un anno complicato e ricaricare le pile. Invece, anche il finale del 2025 ha riservato a Charles Leclerc un imprevisto. La vacanza in Antartide è saltata all’ultimo momento per un problema tecnico alla nave. Un epilogo amaro, perfettamente in linea con una stagione che non ha smesso di metterlo alla prova. Lo racconta FormulaPassion. Si è rotta la nave che doveva portare Leclerc in Antartide. Qualche giorno fa, il monegasco aveva infatti annunciato la decisione di viaggiare in Antartide per ricaricare le batterie nel posto – letteralmente – più lontano possibile da Maranello e da qualsiasi circuito di F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Si chiude in bellezza il 2025 di Leclerc: si è rotta la nave che lo doveva portare in Antartide

