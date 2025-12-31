Si avvera il sogno di Ale Il pianoforte arriva a casa

Ale ha finalmente realizzato il suo sogno: il pianoforte arriva a casa. Con entusiasmo, si siede davanti allo strumento, apre il coperchio e si prepara a suonare. Questa occasione permette di vivere l’emozione di uno strumento musicale direttamente nel proprio ambiente, creando un momento di serenità e passione. Un evento che segna l’inizio di un viaggio musicale, semplice e autentico, nel comfort della propria casa.

di Serena Convertino CASTIGLION FIORENTINO Si siede, alza il coperchio della tastiera e dà inizio alla magia. Ad accenderla è ancora una volta Alessandro Gervasi, il piccolo pianista star di Sanremo e poi vincitore del premio San Michele, il riconoscimento che il Comune di Castiglion Fiorentino gli ha conferito un mese fa nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Insieme alla pergamena, il piccolo Ale aveva ricevuto un dono destinato a segnare il suo futuro: un pianoforte nuovo di zecca. Ora lo strumento, lo stesso che il piccolo Ale aveva suonato con emozione durante la cerimonia di premiazione all’ombra del Cassero, è finalmente arrivato nella sua casa di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si avvera il sogno di Ale. Il pianoforte arriva a casa Leggi anche: Il sogno che si avvera. In India la "casa" delle suore di Iolo Leggi anche: Berti gioca in casa: "Si avvera un sogno" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Si avvera il sogno di Ale. Il pianoforte arriva a casa. Si avvera il sogno di Ale. Il pianoforte arriva a casa - L’esibizione a Sanremo e la gara di solidarietà partita da Castiglion Fiorentino. lanazione.it

Da sogno a realtà. Un pianoforte per Ale. Il bimbo prodigio premiato da Agnelli - di Luca AmodioCASTIGLION FIORENTINOIl sogno di Alessandro si è avverato. lanazione.it

