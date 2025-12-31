Sheffield United-Leicester giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici della partita Sheffield United-Leicester, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 18:30. Scopri le formazioni aggiornate, le quote e le previsioni per questa sfida di Premier League, dopo le recenti vittorie di entrambe le squadre nelle ultime partite del 2025. Un confronto importante per il proseguimento della stagione, con attenzione alle strategie e ai possibili sviluppi sul campo.

Sheffield United e Leicester avevano pianto nel Boxing Day ma sono tornati a sorridere nell'ultimo match giocato nel 2025 dopo le vittorie ottenute rispettivamente contro lo Stoke City in trasferta e il Derby County al King Power Stadium. Le Blades hanno mostrato segnali confortanti sin dall'arrivo di Chris Wilder, a metà settembre dopo il disastroso inizio.

