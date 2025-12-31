Sestriere le spettacolari immagini della fiaccolata tricolore

A Sestriere, il 30 dicembre, le tradizionali fiaccolate dei Maestri sulla neve hanno aperto i festeggiamenti di fine anno, offrendo immagini suggestive e di grande fascino. Questa consueta cerimonia, che si ripete ogni anno, rappresenta un momento di convivialità e tradizione, illuminando la notte con le luci delle fiaccole e sottolineando l’atmosfera speciale che caratterizza il capodanno in questa località alpina.

Come tradizione i festeggiamenti per il Capodanno si sono aperti con le Fiaccolate dei Maestri sulla piste da sci che hanno illuminato la notte del 30 dicembre. Un appuntamento irrinunciabile per migliaia di turisti in soggiorno sulle montagne olimpiche di Torino. Fra le varie località le scie tricolori si sono snodate sulle piste della Vialattea al Sestriere.

ANSA.it. . A Sestriere fiaccolata tricolore sulle piste della Vialattea. Spettacolo di neve e luci sulle montagne olimpiche #ANSA - facebook.com facebook

