Serluca assessora all’agricoltura gli auguri di Coldiretti Benevento

Coldiretti Benevento rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Maria Carmela Serluca, recentemente nominata assessora all’Agricoltura della Regione Campania. Un riconoscimento importante per il settore agricolo locale, che si affida a una figura di rilievo per promuovere iniziative e sostenere gli agricoltori della provincia. L’associazione auspica un percorso di collaborazione e crescita per il comparto agricolo campano, nel rispetto delle tradizioni e delle sfide attuali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Coldiretti Benevento esprime i più sentiti auguri di buon lavoro a Maria Carmela Serluca, neoassessora all’Agricoltura della Regione Campania. Il presidente di Coldiretti Benevento e vicepresidente nazionale, Gennarino Masiello, e il direttore Remo De Ieso auspicano un quinquennio proficuo, improntato al dialogo, alla concretezza e alla valorizzazione del lavoro degli agricoltori. “Auguriamo all’assessora Serluca un percorso ricco di risultati, al servizio delle imprese agricole e dello sviluppo dell’ agricoltura campana” dichiarano Masiello e De Ieso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

