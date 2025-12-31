Serie A Zazzaroni commenta | Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli Il Milan è la terza forza…

Durante la trasmissione 'Tutti convocati' di Radio 24, il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la corsa allo scudetto in Serie A, affermando che la vittoria sarà probabilmente appannaggio di Inter o Napoli, mentre il Milan si posiziona come terza forza nel campionato. Le sue osservazioni offrono un'analisi sobria e approfondita della situazione attuale delle squadre coinvolte nella lotta al titolo.

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la lotta Scudetto durante il suo intervento come ospite a 'Tutti convocati', in onda su Radio 24.

Che bagarre in cima alla Serie A, ma Zazzaroni avverte: "Inter e Napoli hanno una cosa in più..." - Quattro squadre in quattro punti, cinque qualora la Roma questa sera vincesse il posticipo della 17^ giornata contro il Genoa. tuttomercatoweb.com

Zazzaroni: "Conte ha detto cose elementari! A Milano e Torino 65 degli ultimi 80 scudetti" - Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto a 'Numer1 Podcast', ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte diventate oggetto di discussione dopo la partita contro la ... tuttonapoli.net

L'analisi di Zazzaroni Così su Atalanta Inter e sulla lotta al vertice in Serie A - facebook.com facebook

Zazzaroni: “Serie A deprimente”. Sabatini: “Southampton-Sunderland come Pisa-Verona”. E Cruciani… x.com

