Serie A stop al pallone arancione e Zenga ironizza | Abbiamo ricevuto troppe proteste

La Serie A ha deciso di abbandonare temporaneamente il pallone arancione, dopo aver ricevuto numerose proteste riguardo alla visibilità in campo. La Lega ha annunciato il ritorno al pallone tradizionale, rispondendo alle segnalazioni degli operatori e delle squadre. Zenga ha commentato con ironia questa scelta, sottolineando come siano state ascoltate le richieste dei protagonisti del calcio italiano.

Inter News 24 Serie A e la decisione ufficiale della Lega di tornare sui propri passi: addio al pallone arancione dopo le segnalazioni legate alla visibilità. La Serie A ha deciso di fare marcia indietro. Il pallone arancione, introdotto per le gare invernali, non verrà più utilizzato nel massimo campionato italiano. Una scelta maturata dopo numerose proteste, arrivate sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico, legate soprattutto ai problemi di visibilità. Ad annunciarlo è stato Lorenzo Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, che ha spiegato nel dettaglio le motivazioni della decisione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A stop al pallone arancione e Zenga ironizza: «Abbiamo ricevuto troppe proteste» Leggi anche: Pallone Serie A, stop all’arancione! Dietrofront della Lega dopo le proteste. Simonelli avverte: «Ci sono persone che non riescono a distinguere. Torneremo a quei colori» Leggi anche: Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici; Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco; Serie A ha deciso, stop a pallone arancione. Zenga: “Menomale, pensavo…; La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo. Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco - La Lega ha deciso di intervenire sulla colorazione del pallone invernale dopo le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, in particolare da pa ... napolipiu.com

Serie A, stop al pallone arancione. Simonelli: “Una scelta infelice” - Il presidente della Lega Serie A annuncia il ritiro del pallone arancione dopo le proteste per i problemi di visibilità legati al daltonismo ... msn.com

Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco - La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. msn.com

Serie A ha deciso, stop a pallone arancione. Zenga: “Menomale, pensavo… x.com

EFFE: MOORE OUT 2/3 MESI La Effe pronta a tornare sul mercato dopo il nuovo stop dello statunitense. Nel mirino c'è Jamar Smith. I dettagli... https://www.pianetabasket.com/serie-a2/mercato-a2-fortitudo-bologna-per-moore-stop-di-2-3-mesi-opzione-jam - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.