Sequestri di botti pericolosi il prefetto elogia la polizia

Nella lotta contro i botti illegali, la polizia di Napoli ha sequestrato oltre 300.000 articoli pirotecnici, per un peso superiore alle 3 tonnellate. Un intervento che testimonia l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso di materiali esplosivi non autorizzati. Il prefetto ha espresso apprezzamento per l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di continuare su questa strada.

A Napoli oltre 300mila articoli pirotecnici illegali sequestrati, per un peso complessivo superiore alle 3 tonnellate. È il bilancio delle attività di controllo messe in campo nelle settimane che precedono Capodanno, nell’ambito del piano di sicurezza predisposto per le festività.Il prefetto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sequestri di botti pericolosi, il prefetto elogia la polizia Leggi anche: Botti illegali e articoli natalizi pericolosi, controlli della Finanza nel Foggiano: scattano sequestri e sanzioni Leggi anche: Il Prefetto elogia la Protezione Civile: esempio autentico di squadra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Botti illegali e cocaina in casa della compagna, nei guai 43enne; Botti illegali di Capodanno: in tutta la Campania centinaia di sequestri; Ordigni e botti illegali: sequestri e due arresti; Botti illegali in casa, sequestrati oltre 25 chili di esplosivo: denunciato 55enne. Sequestri di botti pericolosi, il prefetto elogia la polizia - Secondo il prefetto, l’attività di prevenzione e contrasto al commercio e alla detenzione illecita di materiale pirotecnico rappresenta un passaggio centrale nella strategia di controllo del territori ... napolitoday.it Brescia, maxi sequestro di botti illegali: quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio pericolosi tolti dal mercato - Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrate 2,8 tonnellate di botti illegali. affaritaliani.it

Botti Capodanno, i carabinieri spiegano perché sono pericolosi anche quelli legali: “Come vere e proprie bombe” - Con l'avvicinarsi del Capodanno e la vendita di botti e fuochi d'artificio, il pericolo di incidenti si fa sempre più concreto ... fanpage.it

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.