Sequestrato furgone con Bomba di Capodanno e 220 kg di esplosivi

Da agi.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Catania ha sequestrato un camion contenente una significativa quantità di esplosivi e una

AGI - Una vera e propria  santabarbara  ospitata su un camion è stata scoperta e  sequestrata  oggi dalla  polizia di Catania. Tre persone sono state  arrestate  — tutte originari della città siciliana, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di botti, e un operaio di 28 anni — per  detenzione e porto illegale  in luogo pubblico di  manufatti esplosivi. Gli agenti della  Squadra Artificieri  hanno individuato e controllato, nel comune di Santa Venerina, un  furgone sospetto, condotto da uno dei fratelli e con a bordo gli altri due. All'interno del veicolo sono state trovate alcune decine di  botti professionali, dalla spiccata  potenzialità offensiva e micidiale, per un peso complessivo di oltre  220 chili di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Agi.it

sequestrato furgone con bomba di capodanno e 220 kg di esplosivi

© Agi.it - Sequestrato furgone con "Bomba di Capodanno" e 220 kg di esplosivi

Leggi anche: Santa Venerina, arrestate tre persone: trasportavano 220 kg di esplosivi pericolosi per uno spettacolo pirotecnico abusivo

Leggi anche: Botti Capodanno, trovata a Catania una “bomba” gigante di 11,5 kg: il video della Polizia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sequestrata mezza tonnellata di fuochi illegali.

sequestrato furgone bomba capodannoBotti di Capodanno, sequestro da record a Catania: bomba pirotecnica da quasi 12 kg, tre arresti - I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa ... adnkronos.com

sequestrato furgone bomba capodannoVolevano fare uno “spettacolo casalingo” con 220 kg di esplosivo: arrestate 3 persone a Catania - È successo a Catania, dove la Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato i fuochi d'artificio durante un ... fanpage.it

sequestrato furgone bomba capodannoBotti di Capodanno, bomba pirotecnica con quasi 12 chili di esplosivo sequestrata: tre arresti VIDEO - La polizia di Stato ha arresto tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in ... ilgazzettino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.