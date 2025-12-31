Sempre più persone amano il sushi ma sapete come proteggervi dalle intossicazioni?

Il sushi è un alimento apprezzato da molti, ma è importante conoscere le precauzioni per evitare rischi per la salute. Recentemente a Roma, 20 persone sono state colpite da un’intossicazione dopo aver consumato sushi in un locale all you can eat nella zona Anagnina, già sotto controllo dei NAS. Informarsi sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti può contribuire a gustare il sushi in modo sicuro e responsabile.

L'ultimo caso a Roma, dove nelle scorse ore 20 persone sono rimaste intossicate (in maniera non grave) dopo aver mangiato sushi nello stesso locale all you can eat in zona Anagnina, già attenzionato dai NAS. Ma non sempre il pesce crudo è clemente. Spesso è un veicolo di malattie molto gravi, se non trattato nella maniera giusta. Sushi, fettine di sashimi e delicate tartare dominano ormai i menù di ogni città, ma dietro la freschezza di questi piatti si cela, infatti, una minaccia spesso ignorata: l'anisakiasi, un'infezione causata da un minuscolo ma pericoloso parassita chiamato anisakis. Questa patologia, nota anche come anisakidosi, è scatenata da vermi cilindrici appartenenti alla famiglia degli Anisakidae.

