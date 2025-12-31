Segreti di famiglia 3 replica puntata 31 dicembre in streaming | Video Mediaset
Il 31 dicembre, in streaming su Video Mediaset, torna
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna a Ilgaz manca poco tempo per trovare un donatore e fare in modo che il figlio di Okan si salvi. Allo studio Tilmen, nel frattempo, lo stesso Okan tiene in ostaggio quattordici persone, tra cui Ceylin, Yekta, Lacin, Parla, Ozge e la piccola Mercan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 33 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
