Segnano al 96&#8242; poi accade l’incredibile | un video dagli spalti mostra il bello e il brutto del calcio

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di calcio che ha catturato l’attenzione: al 96’ il Charlton pareggia, i tifosi festeggiano, ma il Portsmouth risponde immediatamente con un gol. Un video dagli spalti mostra l’intensità di un momento decisivo, rivelando entrambi gli aspetti di questa sequenza. La scena, diventata virale, evidenzia quanto il calcio possa sorprenderti in pochi attimi, mantenendo intatta la sua imprevedibilità e passione.

Il Charlton pareggia al 96’, i tifosi esultano sugli spalti ma il Portsmouth segna subito dopo: il video diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: I telecronisti di Curaçao impazziscono, il VAR è gioia pura al 96′: rigore tolto e si va ai Mondiali

Leggi anche: Due espulsioni, poi le minacce dagli spalti: la partita di calcio Esordienti finisce con l’arbitro che chiama la polizia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.