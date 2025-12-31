Segnano al 96′ poi accade l’incredibile | un video dagli spalti mostra il bello e il brutto del calcio
Un episodio di calcio che ha catturato l’attenzione: al 96’ il Charlton pareggia, i tifosi festeggiano, ma il Portsmouth risponde immediatamente con un gol. Un video dagli spalti mostra l’intensità di un momento decisivo, rivelando entrambi gli aspetti di questa sequenza. La scena, diventata virale, evidenzia quanto il calcio possa sorprenderti in pochi attimi, mantenendo intatta la sua imprevedibilità e passione.
Il Charlton pareggia al 96’, i tifosi esultano sugli spalti ma il Portsmouth segna subito dopo: il video diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
