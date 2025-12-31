Segnalazioni al fisco Reggio è tra i primi Comuni per proventi da lotta all’evasione
Reggio Calabria si distingue tra i Comuni italiani per i proventi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, posizionandosi all’undicesimo posto nella classifica nazionale. Con 34 milioni di euro raccolti, il Comune conferma l’efficacia delle strategie adottate per la collaborazione con il fisco e il contributo alla lotta contro l’evasione, evidenziando un ruolo importante nel panorama fiscale italiano.
Reggio Calabria si colloca all’undicesimo posto nella classifica dei Comuni italiani per proventi derivanti dalla collaborazione al recupero dell’evasione fiscale, con 34.205 euro incassati nel 2024. La città contribuisce così a una dinamica nazionale in cui i proventi riconosciuti ai Comuni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
