Se quei no alla scuola intitolata a Ramelli riportano le lancette indietro e la peggiore sinistra

Le recenti dichiarazioni della CGIL di Lecce contro l’intitolazione di una scuola superiore di Nardò a Sergio Ramelli hanno suscitato diverse reazioni. È importante affrontare i temi storici e le scelte istituzionali con serietà e rispetto, evitando polemiche sterili. Questa vicenda riporta alla ribalta questioni legate alla memoria e alla storia, invitando a un confronto equilibrato e basato sui fatti, lontano da strumentalizzazioni politiche.

Esprimo profondo sdegno per le parole anacronistiche e fuori contesto con cui la CGIL di Lecce ha voluto cavalcare, con un'arida polemica, contro la più che giusta intitolazione di una scuola superiore di Nardò a Sergio Ramelli. La reazione della CGIL a questo doveroso tributo ad una vittima degli anni di piombo non è soltanto sbagliata. È vergognosa. Ed è il punto di arrivo di una lunga deriva che ha trasformato, quello che un tempo era un sindacato, in un apparato politico ideologico, sempre pronto a fare propaganda e sempre assente quando si tratta di difendere davvero i lavoratori. Siamo di fronte, infatti, a un'organizzazione che non rappresenta più il mondo del lavoro, ma una sinistra rancorosa, incapace di fare i conti con la storia e ossessionata dalla necessità di mantenere vivo un conflitto che deve essere funzionale a una militanza che non ha mai davvero rinunciato alla cultura dell'odio.

