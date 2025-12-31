Scuole sempre più sostenibili e moderne | maxi investimento di 7,6 milioni di euro

Un intervento di 7,6 milioni di euro mira a rendere le scuole italiane più sostenibili e moderne. L’obiettivo è integrare tecnologie per l’efficienza energetica, materiali eco-compatibili e pratiche di educazione ambientale, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo una cultura di rispetto per il pianeta. Questo progetto rappresenta un passo importante verso ambienti scolastici più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Scuole più sostenibili e moderne, capaci di integrare efficienza energetica, materiali eco-compatibili e attenzione alla didattica ambientale, riducendo l’impatto sull’ambiente ed educando al rispetto del pianeta. Grazie agli interventi realizzati negli ultimi due anni, il comune di Vigonza ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Scuole sempre più sostenibili e moderne: maxi investimento di 7,6 milioni di euro Leggi anche: Restyling delle scuole: maxi investimento da 39 milioni di euro Leggi anche: Viabilità, maxi piano per la Capitanata: oltre 145 milioni per strade più sicure e moderne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scuole innovative e sostenibili, a breve il concorso di progettazione - Saranno 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. edilportale.com Verde, ciclabili e scuole moderne San Rocco, un futuro da 15 milioni - Il progetto definitivo per la riqualificazione anche energetica delle quattro elementari del quartie l’animazione territoriale, la mobilità dolce e spazi pubblici. ilgiorno.it Università per Stranieri di Perugia. Neflis · Networking Glow. EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ Lunedì 15 dicembre 2025 in Aula Magna un incontro con le scuole per illustrare i percorsi di sostenibilità tra Scuola e Università (focus progetti di Ateneo POT L/37 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.