Scuola Protagonisti i giovani di oggi e di ieri

La scuola rappresenta un legame tra passato e presente, testimone delle esperienze dei giovani di ieri e di oggi. Le iniziative degli studenti contemporanei riflettono il loro impegno e creatività, mentre gli ex studenti mantengono viva la memoria condivisa attraverso incontri e incontri a distanza. Un percorso che sottolinea l’importanza di mantenere vivo il senso di comunità e di crescita personale nel tempo.

Il mondo della scuola tra presente e passato: sono tante le iniziative degli studenti di oggi, mentre quelli di ieri non rinunciano a incontrarsi per rinnovare l’amicizia anche a distanza di tanti anni. In collaborazione con il Coni e con il supporto del Comune, presso il teatro Diego Fabbri, diverse scuole, tra le quali l’istituto tecnico ‘Guglielmo Marconi’, hanno partecipato a un evento che aveva l’obiettivo di far riflettere gli studenti sui valori dello sport e dello spirito olimpico. All’incontro hanno partecipato le classi 4ª B MC e 4ª C MC. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e di confronto sui principi fondamentali dello sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Protagonisti i giovani di oggi e di ieri Leggi anche: Giovani palermitani reinventano la scuola con l’Ai: 28 studenti del Ninni Cassarà protagonisti al Digieduhack di Ceipes Leggi anche: Louvre, parlano gli storici: “Un colabrodo, ieri come oggi”. Sulla sicurezza l’Italia fa scuola nel mondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scuola Protagonisti i giovani di oggi e di ieri; Concerto della Scuola di Musica Phoné all’Auditorium Francesco Guicciardini; Uniti nel dono/13. Una scuola cattolica come mezzo di evangelizzazione; Giovani Protagonisti al Concerto di Natale della Learn Italian Illawarra. San Gennaro Vesuviano, una scuola di politica per giovani under 30: è la sfida del Comune - Riaccendere l’interesse per la cosa pubblica, stimolare senso civico e responsabilità collettiva, creare spazi di ascolto e confronto reale: è da questa esigenza ... ilmattino.it

Scuola e lavoro: Fontana, “giovani siano protagonisti del futuro e artefici consapevoli della propria vita” - “Il mio auspicio è che da questa giornata nascano idee e percorsi capaci di rendere i nostri giovani protagonisti del futuro, artefici consapevoli della loro vita e del bene comune”. agensir.it

A scuola di cittadinanza, giovani sardi protagonisti in Europa - Parte da Iglesias il 24 ottobre “A scuola di cittadinanza”, la campagna promossa dalla Regione per rafforzare la cittadinanza attiva e la partecipazione europea dei giovani. rainews.it

UN CANESTRO PER TUTTI - RACCOLTA FONDI CONCENTRICI

CRONACA | Gli studenti della scuola secondaria di primo grado protagonisti di un laboratorio digitale e creativo in occasione del compleanno dell’Opificio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.