Scuola Basket Ferrara è storia | l' Under 17 batte Reggiolo e vince il Torneo di Gallo

La Scuola Basket Ferrara si distingue ancora una volta con la vittoria dell’Under 17 Gold al Torneo di Gallo. La squadra ha dimostrato impegno e talento, conquistando il primo posto nella 35ª edizione del torneo contro Reggiolo. Un risultato che rafforza la tradizione di eccellenza e crescita della società, confermando il valore del settore giovanile nel panorama del basket italiano.

