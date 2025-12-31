Scuola Basket Ferrara è storia | l' Under 17 batte Reggiolo e vince il Torneo di Gallo
La Scuola Basket Ferrara si distingue ancora una volta con la vittoria dell’Under 17 Gold al Torneo di Gallo. La squadra ha dimostrato impegno e talento, conquistando il primo posto nella 35ª edizione del torneo contro Reggiolo. Un risultato che rafforza la tradizione di eccellenza e crescita della società, confermando il valore del settore giovanile nel panorama del basket italiano.
La formazione Under 17 Gold mette la firma su un'impresa destinata a restare negli annali della società, conquistando il gradino più alto del podio nella 35esima edizione del Torneo di Gallo. Un percorso netto, fatto di grinta e gioco corale.
