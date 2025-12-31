Scrittura manuale corsiva italiana un tratto dell’umano che rischia di scomparire Firma la petizione perché diventi patrimonio dell’UNESCO

La scrittura manuale in corsivo rappresenta un patrimonio culturale che rischia di scomparire, testimone di un’arte antica e di un gesto umano autentico. Preservarla significa tutelare una forma di comunicazione che unisce mente e corpo, trasmettendo valori e tradizioni. Firma la petizione per riconoscere questa pratica come patrimonio dell’UNESCO, affinché possa essere tutelata e trasmessa alle future generazioni.

La scrittura a mano in corsivo non è solo una competenza appresa a scuola: è un'espressione della cultura, del corpo, del pensiero. Un'eredità di secoli che affonda nella storia dell'umanità, parte di quella lenta evoluzione che ha trasformato i segni in linguaggio, il gesto in forma, la pagina in relazione tra mente e mondo.

Riscopriamo la scrittura a mano (e in corsivo): è la ginnastica della civiltà - In diversi Paesi occidentali (Canada e alcuni degli Stati Uniti) si registra da qualche anno un ritorno all’insegnamento della scrittura corsiva a mano nella scuola primaria. avvenire.it

Alle scuole superiori arrivano lezioni per scrivere corsivo - con il sostegno dell'assessorato regionale all'Istruzione, insegna a recuperare manualità e confidenza con ... ilsole24ore.com

Chi di voi scrive ancora a mano O pensate che nell’epoca del trionfo del digitale, la scrittura manuale sia un inutile retaggio del passato E a scuola i vostri docenti esigevano la scrittura in corsivo oppure vi lasciavano scrivere in stampatello, o al computer - facebook.com facebook

