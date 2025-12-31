Durante la partita tra Napoli e Juventus, David Neres è stato protagonista di un episodio che ha suscitato diverse discussioni. L’esterno offensivo, ormai elemento stabile della squadra di Antonio Conte, sta attirando l’attenzione non solo per le sue prestazioni, ma anche per quanto successo durante la diretta. Questo episodio ha acceso un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, ponendo ulteriori interrogativi sulla partita e sulle dinamiche in campo.

David Neres è uno dei protagonisti della stagione del Napoli con l'esterno offensivo che è diventato uno dei punti fermi della formazione di Antonio Conte. Decisivo sia in zona gol che in chiave assist, l'esterno offensivo è stato oggetto di polemica durante l'ultima diretta di TvPlay. C'è stato uno scontro tra Matteo Fantozzi e gli altri presenti per via del ruolo che avrebbe David Neres nel caso in cui fosse un calciatore della Juventus. Divergenze di vedute che hanno dato il via ad una bufera in diretta. Polemica in diretta per Neres: scontro totale.

© Tvplay.it - Scoppia la polemica Neres in diretta: bomba Napoli-Juventus

