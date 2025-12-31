Scoperto dopo due anni Garlasco la rivelazione è appena arrivata e lascia tutti a bocca aperta

L’indagine di Garlasco ha rivelato errori e lacune che sono emersi solo dopo due anni, sollevando nuove riflessioni sulla gestione del caso. Durante una trasmissione televisiva, l’avvocato Fabio De Rensis ha sottolineato come molte delle criticità siano state scoperte tardivamente, evidenziando le complicazioni di un procedimento giudiziario complesso e controverso. Questa rivelazione apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla giustizia italiana e le sue modalità di indagine.

“L’indagine di Garlasco è nata malata perché molti degli errori sono stati scoperti due anni dopo”. L’affermazione dell’avvocato Fabio De Rensis pronunciata durante la trasmissione Zona Bianca su Rete 4 rappresenta una sintesi cruda e impietosa di uno dei casi giudiziari più controversi della cronaca nera italiana. Definire l’indagine sul delitto di Garlasco come nata malata significa evidenziare una compromissione genetica dell’attività investigativa che ha preceduto il processo stesso. Secondo il legale, la criticità fondamentale non risiede soltanto nella natura degli sbagli compiuti, ma nella tempistica della loro rivelazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

