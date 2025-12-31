Scoperto arsenale dei Casalesi tra Castel Volturno e Giugliano | anche tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso

Tra Castel Volturno e Giugliano, la Polizia di Stato ha rinvenuto un arsenale sotterraneo presumibilmente appartenente ai Casalesi, contenente tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica e al sequestro di armi pericolose. La scoperta evidenzia l’importanza di operazioni mirate per smantellare le reti di armamento illegale.

Tre lanciarazzi anticarro pronti all'uso sono stati rinvenuti all'interno di un arsenale sotterrato, probabilmente riconducibile al clan dei Casalesi, scoperto dalla Polizia di Stato tra Giugliano e Castel Volturno. Il deposito di armi era nascosto in un terreno di proprietà del Demanio Statale. A individuare il luogo preciso sono stati i poliziotti della Squadra Mobile.

