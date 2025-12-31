Scoperti orrori Garlasco De Rensis choc | svolta sempre più nera
Il caso di Garlasco rappresenta una vicenda di cronaca nera che, nel tempo, ha assunto un ruolo di rilievo mediatico. Ogni nuovo elemento emerso, analisi o dichiarazione contribuisce a mantenere vivo l’interesse pubblico, rendendo questa storia un punto di riferimento costante nel dibattito informativo e sociale.
Il delitto di Garlasco non è solo una pagina di cronaca nera: è diventato, negli anni, un vero e proprio caso mediatico, capace di tornare a galla in tv, sui social e nelle discussioni tra amici ogni volta che spunta un nuovo dettaglio, una nuova analisi o una frase destinata a far discutere. A riportare il caso al centro del dibattito è stata una delle ultime puntate di “Zona Bianca” su Retequattro, dove l’avvocato Gian Luigi De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha usato parole durissime in diretta. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web e che, ancora una volta, hanno riaperto il capitolo Garlasco davanti al grande pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
