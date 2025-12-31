Scopaia travolta da un' auto mentre attraversa in via Belgio | grave 66enne

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre, in via Belgio, una donna di 66 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 e la donna si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

Grave incidente intorno alle 12.30 di questo mercoledì 31 dicembre in via Belgio, dove una donna di 66 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Secondo quanto ricostruito sul momento, il conducente del veicolo non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Scopaia, travolta da un'auto mentre attraversa in via Belgio: grave 66enne Leggi anche: Scopaia, grave 75enne investito da uno scooter mentre attraversa in via di Collinaia Leggi anche: Donna travolta da un'auto mentre attraversa la strada: gravissima 65enne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri le due donne morte el tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone. La prima, 87 anni, è rimasta vittima di un incidente: travolta da un'auto mentre attraversava la strada. La sec - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.