Scontro tra treni turistici verso Machu Picchu | un morto e decine di feriti

Un incidente si è verificato sulla linea ferroviaria tra Machu Picchu e Cuzco, provocando un decesso e numerosi feriti. L’evento ha coinvolto i treni turistici che collegano le due destinazioni, suscitando attenzione e preoccupazione tra visitatori e operatori del settore. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le misure di sicurezza da adottare per garantire la tutela dei passeggeri.

L'incidente sulla linea ferroviaria. Un grave incidente ferroviario si è verificato lungo la linea che collega Machu Picchu a Cuzco, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno 30 passeggeri. Lo scontro è avvenuto martedì 30 dicembre e ha coinvolto due treni turistici in servizio sulla tratta utilizzata ogni giorno da migliaia di visitatori diretti al celebre sito archeologico. La vittima, secondo quanto riferito dal capitano della polizia di Cuzco Jhonathan Castillo Gonzalez, è un lavoratore delle ferrovie. A seguito dell'accaduto, il traffico ferroviario è stato immediatamente sospeso lungo l'intera linea.

