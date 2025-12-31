Scontro tra treni diretti a Machu Picchu | un morto

Un incidente tra due treni diretti a Machu Picchu in Perù ha causato un decesso e circa 30 feriti. L’incidente si è verificato lungo il percorso turistico, coinvolgendo i mezzi di trasporto che collegano i visitatori al sito patrimonio dell’umanità. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, provocando la morte di una persona e ferendone circa 30. La vittima era un ferroviere. Lo ha dichiarato Jonathan Castillo Gonzalez, capitano del dipartimento di polizia di Cuzco. Ha affermato che la ferrovia ha sospeso i servizi lungo la linea che collega Machu Picchu alla vicina città di Cuzco dopo l’incidente. Secondo la società che gestisce la ferrovia, un treno proveniente da Machu Picchu si è scontrato con un treno diretto al sito, nei pressi di Qoriwayrachina, anch’esso un sito archeologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: un morto Leggi anche: Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto; Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e quaranta turisti feriti; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: il trasporto dei feriti; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti. Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: un morto - Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, provocando la morte di una persona e ferendone circa 30. msn.com

Machu Picchu, scontro tra treni turistici: un morto. Il bilancio: tra i 40 feriti anche cittadini statunitensi - Almeno una persona è morta quando due treni si sono scontrati sulla tratta usata dai turisti diretti a Machu Picchu. msn.com

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di 40 persone, la maggior parte in condizioni gravi, nel sud del Perù. ansa.it

Incidente ferroviario in Perù: incidente mortale vicino a Machu Picchu, un morto e decine di feriti

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti in Perù. Molti sono gravi, la vittima è un capotreno #ANSA x.com

