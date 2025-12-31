Scontro tra treni diretti a Machu Picchu | il trasporto dei feriti
Un incidente tra due treni diretti a Machu Picchu si è verificato in Perù, causando almeno un decesso e circa 30 feriti. L’incidente ha coinvolto turisti in viaggio verso questa celebre destinazione, e le autorità locali stanno attualmente intervenendo per gestire le conseguenze e fornire assistenza alle persone coinvolte.
Due treni che trasportavano turisti diretti a Machu Picchu si sono scontrati martedì in Perù. L’incidente ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di circa 30 passeggeri. La vittima è un ferroviere, secondo la polizia del dipartimento di Cusco. Peru Rail ha riferito che i feriti sono stati trasferiti su due treni fino a Ollantaytambo. Da lì i soccorritori li hanno evacuati e trasportati in ambulanza negli ospedali della zona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
