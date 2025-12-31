Un incidente tra due treni diretti a Machu Picchu si è verificato in Perù, causando almeno un decesso e circa 30 feriti. L’incidente ha coinvolto turisti in viaggio verso questa celebre destinazione, e le autorità locali stanno attualmente intervenendo per gestire le conseguenze e fornire assistenza alle persone coinvolte.

Due treni che trasportavano turisti diretti a Machu Picchu si sono scontrati martedì in Perù. L’incidente ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di circa 30 passeggeri. La vittima è un ferroviere, secondo la polizia del dipartimento di Cusco. Peru Rail ha riferito che i feriti sono stati trasferiti su due treni fino a Ollantaytambo. Da lì i soccorritori li hanno evacuati e trasportati in ambulanza negli ospedali della zona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: il trasporto dei feriti

Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti

Leggi anche: Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e almeno 30 feriti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Peru, scontro treni diretti a Machu Picchu: 1 morto e 40 turisti feriti, molti sono gravi; Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: il trasporto dei feriti; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti.

Perù, scontro frontale tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e decine di feriti - Due treni si sono scontrati frontalmente nella zona di Pampacahua, causando almeno una vittima e numerosi feriti. video.corriere.it