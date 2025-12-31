Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu un morto e almeno 30 feriti
Un incidente ferroviario sulla tratta verso Machu Picchu ha provocato un decesso e almeno 30 feriti. L'incidente si è verificato lungo la linea che collega Cusco al sito archeologico, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza ai passeggeri coinvolti.
Un incidente ferroviario sulla linea che conduce al sito archeologico di Machu Picchu ha causato la morte di una persona e il ferimento di almeno 30 passeggeri. A scontrarsi, martedì 30 dicembre, sono stati due treni turistici in servizio lungo la tratta tra l’antica cittadella inca e la città di. 🔗 Leggi su Today.it
