Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu un morto e almeno 30 feriti

Un incidente ferroviario sulla tratta verso Machu Picchu ha provocato un decesso e almeno 30 feriti. L'incidente si è verificato lungo la linea che collega Cusco al sito archeologico, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza ai passeggeri coinvolti.

Un incidente ferroviario sulla linea che conduce al sito archeologico di Machu Picchu ha causato la morte di una persona e il ferimento di almeno 30 passeggeri. A scontrarsi, martedì 30 dicembre, sono stati due treni turistici in servizio lungo la tratta tra l’antica cittadella inca e la città di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e almeno 30 feriti Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Leggi anche: Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e quaranta turisti feriti; Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto; Perù, scontro tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e 40 feriti; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: il trasporto dei feriti. Perù, scontro frontale tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e decine di feriti - Due treni si sono scontrati frontalmente nella zona di Pampacahua, causando almeno una vittima e numerosi feriti. video.corriere.it

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: un morto - Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, provocando la morte di una persona e ferendone circa 30. msn.com

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di 40 persone, la maggior parte in condizioni gravi, nel sud del Perù. ansa.it

Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti in Perù. Molti sono gravi, la vittima è un capotreno #ANSA x.com

Scontro tra treni con deragliamento e incendio simulato su scala reale. Per testare il sistema di soccorso chiamato a rispondere a una maxi-emergenza #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.