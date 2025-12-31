Scomparsa una ragazza di 15 anni | si cerca Anissa potrebbe essere con Sherif

È scomparsa Anissa, 15 anni, da Cameri. La giovane, alta 1,70 m con occhi e capelli neri, non è rientrata a casa dal 27 dicembre. Si ipotizza che possa essere con Sherif. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine per contribuire alle ricerche.

Si cerca Anissa, una ragazza di 15 anni scomparsa da Cameri.La giovane, che è alta 1 metro e 70, ha occhi e capelli neri, non torna a casa dal 27 dicembre. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, una maglietta a manica lunga nera, pantaloni da tuta neri, una borsetta nera e scarpe.

