Scomparsa da Cameri una ragazza di 15 anni | si cerca Anissa

È scomparsa da Cameri una ragazza di 15 anni, Anissa. È alta circa 1,70 metri, con occhi e capelli neri. La giovane non è rientrata a casa dal 27 dicembre. Si invita chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità per la sua pronta individuazione.

Si cerca Anissa, una ragazza di 15 anni scomparsa da Cameri.La giovane, che è alta 1 metro e 70, ha occhi e capelli neri, non torna a casa dal 27 dicembre. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, una maglietta a manica lunga nera, pantaloni da tuta neri, una borsetta nera e scarpe.

