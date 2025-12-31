Scomparsa da Cameri una ragazza di 15 anni | si cerca Anissa

Da novaratoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa da Cameri una ragazza di 15 anni, Anissa. È alta circa 1,70 metri, con occhi e capelli neri. La giovane non è rientrata a casa dal 27 dicembre. Si invita chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità per la sua pronta individuazione.

Si cerca Anissa, una ragazza di 15 anni scomparsa da Cameri.La giovane, che è alta 1 metro e 70, ha occhi e capelli neri, non torna a casa dal 27 dicembre. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, una maglietta a manica lunga nera, pantaloni da tuta neri, una borsetta nera e scarpe. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

scomparsa da cameri una ragazza di 15 anni si cerca anissa

© Novaratoday.it - Scomparsa da Cameri una ragazza di 15 anni: si cerca Anissa

Leggi anche: Si cerca ancora Nour Ferchichi, la 17enne scomparsa da Cameri

Leggi anche: Si cerca ancora Nour Ferchichi, la 17enne scomparsa da Cameri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scomparsa una ragazza di 15 anni: si cerca Anissa, potrebbe essere con Sherif.

Ritrovata la ragazzina di 15 anni scomparsa da casa. “Era a Milano, sta bene” - Lo ha annunciato il Comitato scientifico Ricerca Scomparsi, associazione che si occupa di persone che i loro cari non riescono più a ... ilrestodelcarlino.it

Il corpo decomposto nell’auto di D4vd è di una ragazza di 15 anni scomparsa due anni fa - È stato identificato il corpo ritrovato nel bagagliaio dell’auto intestata a D4vd – escluso dalle indagini - fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.