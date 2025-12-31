Scomparsa a 16 anni da Morimondo | ricerche in corso per Lucrezia Pula l’appello della famiglia

Lucrezia Pula, 16 anni, è scomparsa da Morimondo il 17 dicembre. La famiglia ha lanciato un appello e le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche. La giovane, residente nel piccolo comune in provincia di Milano, è ancora irreperibile. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente i servizi di emergenza.

Scomparsa da Morimondo: ore di apprensione per una ragazza di 16 anni. Si chiama Lucrezia Pula, ha 16 anni ed è scomparsa lo scorso 17 dicembre da Morimondo, piccolo comune in provincia di Milano. Da allora non si hanno più notizie di lei e la sua famiglia ha lanciato un appello pubblico per favorire le ricerche, temendo per la sua sicurezza. La segnalazione è stata diffusa nelle scorse ore dall’ Associazione Penelope Lombardia, da anni impegnata nei casi di persone scomparse, che ha condiviso foto e descrizione della giovane nel tentativo di raccogliere informazioni utili. L’identikit e l’appello della famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa a 16 anni da Morimondo: ricerche in corso per Lucrezia Pula, l’appello della famiglia Leggi anche: Scomparsa Ammessaou Zinsonni: ricerche in corso a Spilimbergo: l’appello dei genitori della 14enne Leggi anche: Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese: si cerca Lucrezia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese: si cerca Lucrezia; Lucrezia scomparsa da 13 giorni | appello per ritrovare la 16enne. Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese: si cerca Lucrezia - La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l’aiuto dell’Associazione Penelope. fanpage.it

Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, scomparsa a 35 anni per leucemia mieloide acuta dopo aver reso pubblica la sua malattia terminale - facebook.com facebook

È morta a 91 anni la diva Brigitte Bardot, la scomparsa è stata annunciata dalla sua fondazione. Negli ultimi anni si era ritirata nel suo eremo a Saint Tropez. #BrigitteBardot x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.