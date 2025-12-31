Scippo in strada a Torino Centro | banditi scippano la collanina a un turista

Lunedì 29 dicembre 2025, in piazza Carlo Felice a Torino, si è verificato un episodio di scippo ai danni di un turista italiano di 58 anni. Mentre si trovava con la moglie, l’uomo è stato avvicinato da due giovani, descritti come magrebini, che hanno sottratto la collanina. L’episodio è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Uno scippo è avvenuto nella mattinata di lunedì 29 dicembre 2025 in piazza Carlo Felice a Torino. Un turista italiano di 58 anni, residente a Lecco, che si trovava lì insieme alla moglie, è stato avvicinato da una coppia di banditi che ha descritto come giovani magrebini e uno di loro gli ha.

