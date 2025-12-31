Sciopero dei taxi contro il Governo convocata l' adunata generale a Roma

A Roma, i tassisti hanno convocato un’“adunata generale” per manifestare contro le recenti sentenze relative al decreto sul foglio elettronico di servizio. La protesta si inserisce nel contesto di uno sciopero volto a esprimere il dissenso del settore nei confronti delle normative che influenzano il servizio di taxi. La mobilitazione si svolge nel rispetto delle norme e con l’obiettivo di rappresentare le istanze degli operatori del settore.

Un'"adunata generale" dei taxi convocata a Roma per protestare contro le recenti sentenze sul decreto sul foglio elettronico di servizio. I sindacati delle auto bianche hanno proclamato, per il prossimo martedì 13 gennaio 2026, uno sciopero nazionale di 24 ore che comporterà anche una protesta.

