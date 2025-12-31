Sci alpino i precedenti di Sofia Goggia a Kranjska Gora | un podio 8 anni fa bene anche nel 2025

Sofia Goggia torna a competere a Kranjska Gora, dove otto anni fa conquistò un podio. La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo femminile si sta avviando verso il suo inizio, dopo un breve periodo di pausa. Analizziamo i precedenti della campionessa italiana in questa località, evidenziando le sue prestazioni passate e le prospettive per il futuro.

Mentre siamo pronti per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è concessa qualche giorno di riposo. Si tornerà in azione, come succede quasi sempre, con l'appuntamento di Kranjska Gora (Slovenia) nel quale vivremo due prove tecniche: un gigante nella giornata del 3 gennaio, e uno slalom il 4 gennaio. Come al solito tra le porte larghe vedremo protagonista la nostra Sofia Goggia e lo farà su una pista che spesso l'ha vista ottenere buoni risultati. Andiamo, quindi, a ricordarli tutti ripercorrendoli con la memoria. L'esordio della bergamasca sulla Podkoren arriva il 6 gennaio 2018 nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin.

