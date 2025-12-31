Schlein | Una manovra sbagliata e di austerità

Le recenti dichiarazioni di Schlein hanno suscitato discussioni sulla manovra economica, giudicata da alcuni come sbagliata e troppo orientata all’austerità. A Montepulciano, infatti, si evidenzia come le principali preoccupazioni degli italiani siano il costo della vita e le liste d’attesa nel settore sanitario, tematiche che richiedono attenzione e interventi concreti per migliorare la qualità della vita.

MONTEPULCIANO – "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d'attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità delle persone: mangiare e curarsi. Stiamo parlando della carne viva. E' una manovra che non affronta le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata, è una manovra di austerità, che prevede la crescita zero". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra, alla Camera dei Deputati. "E' una manovra che aiuta i più ricchi, tagliando alla sanità pubblica, tagliando alla scuola pubblica e all'università, aprendo autostrade al privato".

