Schianto nella notte in via Gorizia | soccorsi due giovani

Da leccotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di mercoledì 31 dicembre, si è verificato un incidente in via Gorizia a Lecco, intorno all’1.50. Due giovani sono rimasti coinvolti nello schianto avvenuto lungo la strada che collega il rione di San Giovanni a via Milazzo e viale Turati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti.

Schianto nella notte in via Gorizia a Lecco. L'incidente è avvenuto all'1.50 di oggi, mercoledì 31 dicembre lungo la strada che scende dal rione di San Giovanni verso via Milazzo e viale Turati. Due auto si sono scontrate all'altezza del civico 14 e la centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

schianto nella notte in via gorizia soccorsi due giovani

© Leccotoday.it - Schianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani

Leggi anche: Schianto nella notte tra Casalpusterlengo e Codogno: due giovani intrappolati nell’auto

Leggi anche: Incidente nella notte con 4 giovani coinvolti, soccorsi all'opera

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Schianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani; Incidente a Latisana, due ragazze ferite; Auto piomba contro un muro nella notte: feriti due giovani.

schianto notte via goriziaSchianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani - 50 di oggi, mercoledì 31 dicembre lungo la strada che scende dal rione di San Giovanni verso via Milazzo e viale Turati. leccotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.