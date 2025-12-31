Schianto nella notte in via Gorizia | soccorsi due giovani

Nella notte di mercoledì 31 dicembre, si è verificato un incidente in via Gorizia a Lecco, intorno all’1.50. Due giovani sono rimasti coinvolti nello schianto avvenuto lungo la strada che collega il rione di San Giovanni a via Milazzo e viale Turati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti.

Schianto nella notte in via Gorizia a Lecco. L'incidente è avvenuto all'1.50 di oggi, mercoledì 31 dicembre lungo la strada che scende dal rione di San Giovanni verso via Milazzo e viale Turati. Due auto si sono scontrate all'altezza del civico 14 e la centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Schianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani Leggi anche: Schianto nella notte tra Casalpusterlengo e Codogno: due giovani intrappolati nell’auto Leggi anche: Incidente nella notte con 4 giovani coinvolti, soccorsi all'opera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Schianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani; Incidente a Latisana, due ragazze ferite; Auto piomba contro un muro nella notte: feriti due giovani. Schianto nella notte in via Gorizia: soccorsi due giovani - 50 di oggi, mercoledì 31 dicembre lungo la strada che scende dal rione di San Giovanni verso via Milazzo e viale Turati. leccotoday.it

Schianto mortale sull’A26 a Genova: tra i feriti anche due cittadini di San Giuliano Milanese Gravissimo incidente nella notte sul passo del Turchino: coinvolti un pullman, un camion e alcune auto. Una vittima e una ventina di feriti, trasferiti negli ospedali di - facebook.com facebook

Schianto mortale sull’A26 a Genova: tra i feriti anche due cittadini di San Giuliano Milanese Gravissimo incidente nella notte sul passo del Turchino: coinvolti un pullman, un camion e alcune auto. Una vittima e una ventina di feriti, trasferiti ne... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.