Schianto mortale in Strada Bresciana | la vittima è Luca Steffenoni

Nella giornata del 30 dicembre, in zona San Massimo a Verona, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto Luca Steffenoni, risultando in un esito mortale. L’evento ha portato all’intervento delle autorità e al conseguente intervento di soccorso. Restano in corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Ha avuto un esito tragico l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 30 dicembre, in zona San Massimo a Verona. Poco dopo le 14, all’altezza del civico 30 di Strada Bresciana, il settantaseienne Luca Steffenoni ha perso la vita in un violento impatto che ha coinvolto la sua vettura e un altro. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Schianto mortale in Strada Bresciana: la vittima è Luca Steffenoni Leggi anche: Schianto mortale a Pisano: la vittima è Mariangela Aghina Leggi anche: Schianto mortale a Pisano: la vittima è Mariangela Aghina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente mortale in strada Bresciana a Verona: una vittima; Sbatte contro un'altra auto e poi con un albero, muore a 76 anni; Incidente mortale in strada Bresciana: muore un 76enne; Scontro frontale tra due auto sulla Bresciana, muore il fotografo Luca Steffenoni. Lo schianto fatale in Strada Bresciana, chi era la vittima - Luca Steffenoni, fotografo 76enne, residente in via Rosa a Verona: è lui la vittima del tragico incidente avvenuto in Strada Bresciana. veronaoggi.it

Sbandata fatale su Strada Bresciana, auto contro un platano: morto il conducente - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Verona: sbandata fate su Strada Bresciana, morto il conducente. veronaoggi.it

Auto fuori controllo urta un altro veicolo e poi impatta contro un albero: morto un 76enne - VERONA – Il pomeriggio odierno, 30 dicembre, è stato segnato da una tragedia consumatasi a Verona lungo Strada Bresciana, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo un violento schianto che ha ... nordest24.it

Drammatico schianto: 86enne perde la vita dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto -> https://www.nordest24.it/sanzeno-incidente-mortale-86enne - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.