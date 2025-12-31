Schianto mortale in Strada Bresciana | la vittima è Luca Steffenoni

Da veronasera.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 30 dicembre, in zona San Massimo a Verona, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto Luca Steffenoni, risultando in un esito mortale. L’evento ha portato all’intervento delle autorità e al conseguente intervento di soccorso. Restano in corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Ha avuto un esito tragico l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 30 dicembre, in zona San Massimo a Verona. Poco dopo le 14, all’altezza del civico 30 di Strada Bresciana, il settantaseienne Luca Steffenoni ha perso la vita in un violento impatto che ha coinvolto la sua vettura e un altro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

schianto mortale in strada bresciana la vittima 232 luca steffenoni

© Veronasera.it - Schianto mortale in Strada Bresciana: la vittima è Luca Steffenoni

Leggi anche: Schianto mortale a Pisano: la vittima è Mariangela Aghina

Leggi anche: Schianto mortale a Pisano: la vittima è Mariangela Aghina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente mortale in strada Bresciana a Verona: una vittima; Sbatte contro un'altra auto e poi con un albero, muore a 76 anni; Incidente mortale in strada Bresciana: muore un 76enne; Scontro frontale tra due auto sulla Bresciana, muore il fotografo Luca Steffenoni.

schianto mortale strada brescianaLo schianto fatale in Strada Bresciana, chi era la vittima - Luca Steffenoni, fotografo 76enne, residente in via Rosa a Verona: è lui la vittima del tragico incidente avvenuto in Strada Bresciana. veronaoggi.it

schianto mortale strada brescianaSbandata fatale su Strada Bresciana, auto contro un platano: morto il conducente - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Verona: sbandata fate su Strada Bresciana, morto il conducente. veronaoggi.it

schianto mortale strada brescianaAuto fuori controllo urta un altro veicolo e poi impatta contro un albero: morto un 76enne - VERONA – Il pomeriggio odierno, 30 dicembre, è stato segnato da una tragedia consumatasi a Verona lungo Strada Bresciana, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo un violento schianto che ha ... nordest24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.