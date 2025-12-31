Schiaffi e sputi all’autista del bus In carcere minorile il sedicenne protagonista dell’aggressione

Il 6 novembre scorso, un minorenne ha aggredito con schiaffi e sputi l’autista di un bus AT a Lucca, dopo essere stato rifiutato a bordo ubriaco. L’episodio, avvenuto in piazzale Verdi, ha portato all’arresto del sedicenne, ora in custodia in un carcere minorile. L’intera vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti violenti legati a episodi di ubriachezza in luoghi pubblici.

Lucca, 31 dicembre 2025 – Il 6 novembre scorso aveva aggredito con violenza una donna di 47 anni, autista del bus di AT in piazzale Verdi, che si era rifiutata di farlo salire a bordo ubriaco e con una bottiglia di vino in mano. L’aveva presa per i capelli, colpita con uno schiaffo al volto e presa a sputi, spaccando anche la porta a vetri del bus. L’amico coetaneo che era con lui aveva cercato di trattenerlo, invano. Poi entrambi erano fuggiti prima dell’arrivo delle volanti della Polizia che però li avevano presto raggiunti e identificati. Per quello sconcertante gesto, il Tribunale dei minori di Firenze ha ora emesso un ordine di custodia cautelare in carcere a carico del giovane violento, un sedicenne abitante nella Piana: gli vengono contestati i reati di violenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

