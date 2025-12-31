Schermi e bambini | l’ultima ricerca da Singapore e l’ansia negli adolescenti

Recenti studi da Singapore evidenziano i potenziali effetti dell’uso eccessivo di dispositivi digitali sui bambini e adolescenti. La crescente presenza di smartphone e tablet nella vita quotidiana solleva preoccupazioni riguardo all’impatto sulla salute mentale e sul benessere dei più giovani, in particolare rispetto a livelli di ansia e stress. È importante monitorare e limitare l’esposizione agli schermi, adottando un approccio equilibrato e consapevole.

Ormai i telefonini sono quasi delle protesi, che portiamo con noi anche in bagno. Ma dalla ricerca arrivano sempre nuovi alert sui rischi di un'esposizione precoce agli schermi. A dare ragione agli esperti della Società italiana di pediatria (Sip), che invitano a non dare il telefonino ai bimbi sotto i due anni, è un maxi-studio condotto da Tan Ai Peng e dal suo team dell'A*STAR Institute for Human Development and Potential di Singapore, insieme a ricercatori del National University Hospital di Singapore, del KK Women's and Children's Hospital e della McGill University. Risultato? I bambini esposti a maratone davanti agli schermi prima dei due anni hanno mostrato cambiamenti nello sviluppo cerebrale collegati a un processo decisionale più lento e a un aumento dell' ansia durante l'adolescenza.

