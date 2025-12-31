Scarlino quasi fatta per l’innesto di Giacomo Miccoli

Lo Scarlino si prepara a rafforzare la propria rosa con l’innesto di Giacomo Miccoli, un intervento atteso con interesse dal club e dai tifosi. La societá, sotto la guida di mister Cavaglioni, sta definendo gli ultimi dettagli di questa operazione, che potrebbe rappresentare un passo importante per il progetto sportivo della squadra. L’annuncio ufficiale è ancora in attesa, ma le trattative sembrano ormai concluse.

Nuovo colpo di mercato che si prospetta per lo Scarlino di mister Cavaglioni, in attesa dell’ufficialità da parte della società. Il sodalizio di Prima categoria infatti sta proseguendo nella propria campagna di rafforzamento della rosa. Visto il buon cammino della squadra in questa prima fase di Prima categoria con la formazione che gravita stabilmente nelle zone alte della classifica, con i playoff che potrebbero arrivare a fine stagione, i giallorossi hanno deciso di rinforzarsi ulteriormente. E l’innesto individuato è un giovane centrocampista che in passato ha vestito la maglia del Follonica Gavorrano nel settore giovanile minerario, prima di andare a fare esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scarlino, quasi fatta per l’innesto di Giacomo Miccoli Leggi anche: Carosello in Love: in arrivo su Rai1 una storia d'amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino Leggi anche: Tutta la luce ancora da scoprire di Giacomo Balla: in mostra i capolavori (quasi) mai visti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Casa al Mare a Follonica. . 30 dicembre, il lungomare di Follonica è spettacolare. Una passeggiata fino a Scarlino, accompagnata dai pini, dal mare e da quell’aria speciale che precede il Capodanno Tutto è pronto per salutare l’anno in famiglia, con calm - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.