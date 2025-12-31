Scappata da casa un mese fa morta a Milano e identificata dopo giorni | di Aurora Livoli sappiamo ancora poco
Aurora Livoli, studentessa di 19 anni originaria di Fondi, è scomparsa circa due mesi fa. Dopo essere stata trovata a Milano e identificata alcuni giorni dopo, si conoscono ancora pochi dettagli sulla sua vicenda. La sua scomparsa ha suscitato attenzione, ma molte informazioni restano da chiarire. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di sensibilizzare sui casi di desaparecimento e di garantire supporto alle famiglie coinvolte.
Aurora Livoli, studentessa universitaria 19enne, era scappata dalla sua casa di Fondi (Latina) due mesi fa. Lo zio: "In famiglia aveva tutto. Mai litigi o problemi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le ultime ore di Aurora Livoli: le indagini su cos'ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa - Inquieta come tante altre 19enni, alla ricerca nel suo posto nel mondo, lontano dalla famiglia e dalla sua città di origine: Aurora Livoli era andata via di casa, a Latina, quasi due mesi fa, alla ric ... msn.com
Milano, è Aurora Livoli la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: era scappata da casa due mesi fa - Si chiama Aurora Livoli, è una 19enne di Roma ma residente nella provincia di Latina, a Fondi, la giovane trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di vi ... unita.it
