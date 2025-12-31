Scappata da casa un mese fa morta a Milano e identificata dopo giorni | di Aurora Livoli sappiamo ancora poco

Aurora Livoli, studentessa di 19 anni originaria di Fondi, è scomparsa circa due mesi fa. Dopo essere stata trovata a Milano e identificata alcuni giorni dopo, si conoscono ancora pochi dettagli sulla sua vicenda. La sua scomparsa ha suscitato attenzione, ma molte informazioni restano da chiarire. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di sensibilizzare sui casi di desaparecimento e di garantire supporto alle famiglie coinvolte.

Milano, è Aurora Livoli la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: era scappata da casa due mesi fa - Si chiama Aurora Livoli, è una 19enne di Roma ma residente nella provincia di Latina, a Fondi, la giovane trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di vi ... unita.it

Rapida scappata in costiera amalfitana proprio vicino casa mia In foto la bellissima Atrani , che abbellita dalle luci natalizie sembra davvero un presepe - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.