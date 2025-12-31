Scandalo GF | Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle accuse di Fabrizio Corona, in un contesto di crescente attenzione mediatica. La decisione, presa inaspettatamente, si inserisce in un momento di grande attenzione pubblica e solleva interrogativi sulla sua futura presenza nel mondo dello spettacolo. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali e chiarimenti sulla vicenda.

La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nel pieno della tempesta mediatica che ha investito uno dei volti più noti della televisione italiana. Alfonso Signorini, conduttore storico del Grande Fratello e firma prestigiosa del giornalismo di costume, ha scelto di compiere un gesto clamoroso: autosospendersi da tutti gli impegni editoriali con Mediaset. Una mossa senza precedenti, dettata dalla necessità di difendersi da quella che i suoi legali definiscono “ una campagna calunniosa e diffamatoria ” orchestrata da Fabrizio Corona attraverso il suo format YouTube Falsissimo. A rendere nota la decisione sono stati gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la difesa di Signorini rispettivamente in sede civile e penale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

