Scacchi | definiti ufficialmente i partecipanti al Torneo dei Candidati 2026

Sono stati ufficialmente annunciati i partecipanti al Torneo dei Candidati 2026, nelle categorie Open e femminile. Questo torneo determinerà gli sfidanti ufficiali per il Campionato del Mondo di scacchi, rappresentando un importante momento di qualificazione e confronto tra i migliori giocatori a livello internazionale. La competizione si svolgerà nel rispetto delle regole e delle qualifiche stabilite dalla Federazione Internazionale di Scacchi (FIDE).

Sono stati definiti i partecipanti al Torneo dei Candidati 2026 per quanto riguarda la sezione Open e quella femminile, che definiranno gli sfidanti per i rispettivi match legati al Campionato del Mondo. Andiamo con ordine, ricordando che la manifestazione si terrà a Pegeia (Peyia), Cipro, vicino Pafo (Paphos), dal 28 marzo al 16 aprile. Per quanto riguarda l’Open, prima dei Mondiali rapid e blitz erano sicuri sette posti. Dal FIDE Circuit 2024 era arrivato Fabiano Caruana (in pratica, l’italoamericano era risultato il primo qualificato). Dal Grand Swiss 2025 erano entrati l’olandese Anish Giri e il tedesco Matthias Bluebaum, mentre dalla World Cup (giocata a Goa) ce l’avevano fatta l’uzbeko Javokhir Sindarov, il cinese Wei Yi e il russo (sotto bandiera FIDE) Andrey Esipenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

