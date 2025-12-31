sbagliano le previsioni e rosicano

In un momento in cui il Parlamento ha approvato la manovra, le previsioni sbagliate sono motivo di riflessione. Tuttavia, mantenere la fiducia nel nostro lavoro rimane fondamentale. La capacità di adattarsi alle novità e di analizzare con attenzione i cambiamenti è essenziale per affrontare con serenità le sfide economiche e politiche che ci attendono.

Nella giornata in cui il Parlamento ha votato la manovra, ci sono buone ragioni per continuare a fare questo mestiere. L’opposizione ha fatto il solito baccano, i commercialisti del Progresso hanno impaginato la loro contabilità dei sogni, i social sono pieni di saltimbanchi. Nella partita doppia (e nel triplo gioco di tanti), a noi spetta il compito di essere realisti, che di questi tempi significa fare il controcanto alla sinistra tassa e spendi, ai liberali «mo’ ti spiego io come ha fatto Reagan», ai paraguru che firmano cambiali che non pagano mai. Tutte le previsioni delle sinistre intelligenti e dei liberali hanno fatto flop: i mercati hanno chiuso un anno da record; l’economia americana ha continuato a crescere (+4,3% nel terzo trimestre del 2025) e i dazi di Trump non hanno innescato nessuna recessione; l’inflazione è sotto controllo, anni luce lontana dalla corsa pazza dell’era Biden; la guerra a Gaza è finita grazie a Trump (il nostro ciuffo dell’anno), Netanyahu e al formidabile esercito israeliano; dell’Asse della Resistenza islamista sono rimaste le macerie: l’Iran è un relitto; Hezbollah è un fantasma, Hamas è uno zombie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

