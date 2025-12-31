Saverio Foti muore a soli 16 anni fatale un incidente d' auto durante le vacanze
Saverio Foti, 16 anni, è deceduto in un incidente stradale durante le vacanze in Calabria. La tragedia si è verificata mercoledì sera nella terra d’origine della sua famiglia, lasciando un vuoto nella comunità. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra parenti e amici, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Si è spezzata a soli sedici anni la vita di Saverio Foti. Il giovane di origini calabresi è morto infatti mercoledì sera a seguito di un incidente stradale, avvenuto proprio nella terra d'origine della sua famiglia, dove si era recato per trascorrere le vacanze.L'incidente è avvenuto a Platania. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Incidente mortale in vacanza, perde la vita 16enne modenese; Tragico incidente a Platania, auto finisce fuori strada: muore un sedicenne, un ferito
Saverio Foti muore a soli 16 anni, fatale un incidente d'auto durante le vacanze - Lo schianto in auto nella sua terra d'origine non gli ha lasciato scampo
Un ragazzo modenese di soli 16 anni, Saverio Foti, è morto in un terribile incidente ieri sera in provincia di Catanzaro
Tragico incidente stradale in provincia di Catanzaro, morto a 16 anni il modenese Saverio Foti, giocatore di pallamano del Rapid Nonantola
