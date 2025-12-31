Saverio Foti muore a soli 16 anni fatale un incidente d' auto durante le vacanze

Saverio Foti, 16 anni, è deceduto in un incidente stradale durante le vacanze in Calabria. La tragedia si è verificata mercoledì sera nella terra d’origine della sua famiglia, lasciando un vuoto nella comunità. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra parenti e amici, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un ragazzo modenese di soli 16 anni, Saverio Foti, è morto in un terribile incidente ieri sera in provincia di Catanzaro - facebook.com facebook

Tragico #incidente stradale in provincia di #Catanzaro, #morto a 16 anni il #modenese Saverio Foti, giocatore di #pallamano del Rapid #Nonantola x.com

