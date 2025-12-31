Sassuolo vs Parma diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo e Parma si affrontano nella diciottesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i neroverdi puntano a risalire la classifica, mentre i ducali cercano punti salvezza. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire l’incontro, in un contesto di stagione ancora aperto e competitivo.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I neroverdi vogliono tornare alla vittoria per provare a riportarsi in zona europea, mentre i ducali cercano continuità in ottica salvezza. Sassuolo vs Parma si giocherà sabato 3 gennaio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini. SASSUOLO VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pur essendo una neopromossa, i neroverdi sono a ridosso della zona europea e soprattutto sono molto vicini alla salvezza. La squadra di Grosso deve però tornare a vincere dopo i due pareggi contro Bologna e Milan, e dopo la sconfitta casalinga contro Il Torino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sassuolo-Parma: info biglietti - Il prezzo di 25,00 euro (esclusi i diritti di prevendita) è il costo del titolo di ingresso del Settore Ospiti (denominato Tribuna Nord, capienza: 4. sportparma.com