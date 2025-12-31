Sassatelli va a Bologna | È stata una guida preziosa

Il professor Giuseppe Sassatelli, ex presidente della Fondazione RavennAntica, ha annunciato il suo addio all’incarico, sottolineando come l’esperienza a Bologna, dove assume un nuovo ruolo alla guida dell’Accademia delle Scienze per il triennio, sia stata una guida preziosa. La sua decisione evidenzia l’importanza del confronto tra discipline e l’impegno nel promuovere il sapere, in un contesto culturale tra i più storici d’Italia.

Il professor emerito Giuseppe Sassatelli non sarà più il presidente della Fondazione RavennAntica. Sassatelli lo ha comunicato all’Amministrazione comunale nei giorni scorsi, all’indomani dell’assunzione del nuovo incarico alla guida, per il prossimo triennio, dell’ Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, uno dei più antichi centri culturali e scientifici italiani, da sempre impegnato nella promozione del sapere e del confronto tra discipline. E Sassatelli sarà anche presidente della classe di Scienze Morali. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha annunciato di avere messo on line l’avviso pubblico per il rinnovo dei componenti del Comune di Ravenna del Cda della Fondazione che è giunto a scadenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

