Sassari muore elettricista sul lavoro

A Sassari, nell’ultimo giorno dell’anno, si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un elettricista di 56 anni. L’uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore durante un intervento di manutenzione elettrica. L’incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e la necessità di interventi per prevenire tragedie simili.

15.20 Nell'ultimo giorno dell'anno in Sardegna, a Sassari si registra un altro morto sul lavoro. Un elettricista di 56 anni è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando su una manutenzione elettrica. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause ancora sconosciute, è rimasto schiacciato contro la parete. Intervenuta un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco.Indagini affidate ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Lucca, incidente sul lavoro: uomo muore travolto dal carico trasportato sul trattore Leggi anche: Il lavoro da elettricista, i progetti, il papà pompiere: chi era Omar Masia, morto Gallura Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Elettricista muore a Sassari durante un intervento di manutenzione; Cassiera del supermercato va in pensione a 86 anni: «Se trovi un lavoro che ami davvero, non lavori mai»; Torino, mangia un pezzo di frutta e muore soffocato alla vigilia di Natale: aveva 47 anni. Sassari, dramma sul lavoro: elettricista muore schiacciato contro una trave durante un intervento di manutenzione - L'uomo, un operaio di 56 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un magazzino adibito allo stoccaggio delle merci ... affaritaliani.it

Tragedia sul lavoro a Sassari, operaio muore schiacciato nel cestello del mezzo elevatore: ecco chi è la vittima - Il fatto è avvenuto in un capannone di Predda Niedda dove l’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione all’impianto elettrico ... lanuovasardegna.it

Sassari, elettricista muore durante intervento di manutenzione - Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura ... tg24.sky.it

