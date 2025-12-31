Sassari elettricista muore vita durante lavori di manutenzione nel capannone di una ditta

A Sassari, un elettricista di 56 anni ha perso la vita durante lavori di manutenzione in un capannone di una ditta locale. L’incidente è avvenuto nell’ultimo giorno dell’anno, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza sul lavoro. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità e riaccende il dibattito sulla prevenzione e le misure di tutela per i lavoratori.

L'ultimo giorno dell'anno si chiude in modo tragico in Sardegna, con l'ennesimo morto sul lavoro. La vittima aveva 56 anni. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando nel capannone della ditta di distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, strada numero 8, per effettuare un intervento sulla rete elettrica. Il tecnico, per portare a termine il suo compito, era salito su un cestello elevatore, azionato da un collega. Non è chiaro cosa sia accaduto, fatto è che l'elettricista è rimasto schiacciato contro la parete della struttura. Nonostante l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per l'operaio non c'era più nulla da fare.

