Sassari elettricista muore durante lavori di manutenzione nel capannone di una ditta

A Sassari, un elettricista di 56 anni ha perso la vita durante lavori di manutenzione in un capannone di una ditta locale. L’incidente si è verificato nell’ultimo giorno dell’anno, portando tristezza e riflessione sulla sicurezza sul lavoro. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie simili.

L’ultimo giorno dell’anno si chiude in modo tragico in Sardegna, con l’ennesimo morto sul lavoro. La vittima aveva 56 anni. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando nel capannone della ditta di distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, strada numero 8, per effettuare un intervento sulla rete elettrica. Il tecnico, per portare a termine il suo compito, era salito su un cestello elevatore, azionato da un collega. Non è chiaro cosa sia accaduto, fatto è che l’elettricista è rimasto schiacciato contro la parete della struttura. Nonostante l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per l’operaio non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sassari, elettricista muore durante lavori di manutenzione nel capannone di una ditta Leggi anche: Sassari, elettricista muore vita durante lavori di manutenzione nel capannone di una ditta Leggi anche: Cade in una cisterna durante lavori di manutenzione: muore anziano a Corato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elettricista muore a Sassari durante un intervento di manutenzione; Elettricista morto, la vittima è un 56enne di Sassari; Fuochi d'artificio a Capodanno, l'allarme dei pediatri: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento»; Hallissey: «Grave messaggio dell'ambasciata russa contro l'Italia». Sassari, dramma sul lavoro: elettricista muore schiacciato contro una trave durante un intervento di manutenzione - L'uomo, un operaio di 56 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un magazzino adibito allo stoccaggio delle merci ... affaritaliani.it

